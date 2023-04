AMS-Chef Johannes Kopf konnte damit schon zum 25. Mal hintereinander eine sinkende Arbeitslosigkeit verkünden. Er glaubt aber, dass sich das bald wieder ändern könnte. Denn in vielen Bundesländern und bei den jungen Menschen steigen die Arbeitslosenzahlen bereits wieder.

Erklärung: AMS

AMS ist die Abkürzung für Arbeitsmarkt-Service. Wer in Österreich Arbeit sucht und Arbeitslosen-Geld bekommen will, muss sich beim AMS melden. Das AMS hilft Menschen, Arbeit zu finden. Das AMS rechnet auch immer aus, wie viele Menschen in Österreich als arbeitslos gemeldet sind.