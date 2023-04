In der russischen Stadt Sankt Petersburg gab es unterdessen am Sonntag eine Explosion in einem Lokal. Das Lokal soll Prigoschin gehört haben. Bei der Explosion wurde der bekannte russische Militär-Blogger Wladlen Tatarski getötet. 32 Menschen wurden zudem verletzt. Eine mögliche Täterin wurde festgenommen. In seinen Online-Beiträgen war Tatarski für den Krieg gegen die Ukraine, kritisierte aber auch oft die Anführer des russischen Militärs.