Eine Tote bei Bluttat in Niederösterreich

In Strasshof an der Nordbahn in Niederösterreich hat es am Montag eine Bluttat gegeben. Eine 60-jährige Frau wurde mit einem Messer getötet, ihr 70-jähriger Ehemann schwer verletzt. Der 27-jährige Sohn soll der Täter gewesen sein. Er wurde ebenfalls schwer verletzt.