Konservative Partei gewinnt Parlamentswahl in Finnland

In Finnland hat es am Sonntag Parlamentswahlen gegeben. Minister-Präsidentin Sanna Marin und ihre sozialdemokratische Partei sind nun nicht mehr stärkste Kraft. Sie konnten zwar Stimmen dazu gewinnen, landeten aber trotzdem nur auf dem 3. Platz. Der Wahlsieg ging an die konservative Partei vom früheren Finanzminister Petteri Orpo. Sie sicherte sich 48 der 200 Mandate. Platz 2 ging an die rechtspopulistische Partei Die Finnen.