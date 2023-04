Mann auf der Straße niedergestochen und gestorben

Im Bezirk Wels-Land in Oberösterreich ist am Freitag ein 40-jähriger Mann auf der Straße niedergestochen worden. Er verstarb im Spital. Die Tatwaffe, vermutlich ein Messer, wurde vorerst nicht gefunden. In der Nähe des Opfer wurden 2 Verdächtige gesehen, ein 40-Jähriger und ein 19-Jähriger, die beide festgenommen wurden.