Seit 50 Jahren gibt es das Handy

Am Montag feiert das Handy seinen 50. Geburtstag. Am 3. April 1973 wurde erstmals ein Gespräch mit einem Handy getätigt. Die ersten mobilen Telefone waren groß wie Ziegelsteine und vor allem bei Börsenmaklern beliebt. Heutzutage sind die mobilen Telefone leistungsstarke Mini-Computer und passen sehr gut in die Hosentasche.