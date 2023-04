Historische Anklage gegen Trump

Donald Trump wird als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA in einem Strafverfahren angeklagt. Die Anklageverlesung dürfte nächste Woche erfolgen. Trump hatte kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2016 Schweigegeld an den Pornostar Stormy Daniels zahlen lassen. Das könnte gegen die Regeln zur Wahlkampf-Finanzierung verstoßen haben.