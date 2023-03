Schwere Regierungskrise in Israel

In Israel steckt die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einer schweren Krise. Die Regierung will nämlich die Justiz reformieren. Viele Israelis finden aber, dass die Justiz nach der Reform nicht mehr unabhängig arbeiten kann. Auch der Verteidigungsminister Joav Gallant kritisierte die Pläne der Regierung. Deswegen hat Ministerpräsident Netanyahu den Verteidigungsminister entlassen. Seitdem demonstrieren Zehntausende Israelis gegen die Regierung.