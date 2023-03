Polizei löste Protest gegen Wiener Gas-Gipfel auf

Am Montag hat in einem Wiener Hotel am Parkring die Europäische Gaskonferenz stattgefunden. Umwelt-Aktivisten störten die Konferenz aber mit Demonstrationen. Die Aktivisten versammelten sich unangemeldet am Ring. Ab 8.00 Uhr standen sich Polizei und Demonstranten neben dem Hotel am Ring und in der nahen Johannesgasse gegenüber. Als die Polizei die Demonstration auflösen wollte, setzte sie zum Teil Pfefferspray ein.