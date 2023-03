Tötung im Salzburger Flachgau

In Flachgau in Salzburg hat es am Montag ein Tötungs-Delikt gegeben. Ein 42-Jähriger wurde in einem mehrgeschoßigen Wohnhaus mit einer Stichwaffe getötet. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten, wurde aber später von der Polizei festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 34-Jährigen Ungarn.