Laut ukrainischen Angaben beschoss Russland am Sonntag 2 Hochhäuser in der Stadt. Vor dem Krieg lebten 30.000 Menschen in der Stadt. Nun sollen es nur noch 2.000 Menschen sein. Russland bestreitet, in dem seit 13 Monaten andauernden Krieg gegen sein Nachbarland Zivilisten ins Visier genommen zu haben.