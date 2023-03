Mann unter Verdacht, Frau in der Steiermark getötet zu haben

Am Sonntag wurde ein 30-jähriger Mann in einem Haus in der Nähe von Graz von der Polizei festgenommen. Er steht im Verdacht, seine 33 Jahre alte Freundin getötet zu haben. Der Mann sagte, dass er und seine Freundin in der Nacht viel Alkohol getrunken haben. Als er in der Nacht aufwachte, lag seine Freundin leblos neben ihn. Darum rief er selbst die Polizei an.