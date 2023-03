"Bester Hauptdarsteller" wurde Brendan Fraser" für die Tragödie "The Whale". Die Österreicherin Monika Willi war in der Kategorie "bester Schnitt" für den Film "Tar" nominiert. Der Preis ging aber an "Everything Everywhere All At Once". Die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues" bekam den Oscar in der Kategorie "bester internationaler Film". Insgesamt bekam der Film 4 Oscars. In dem Film spielt der Wiener Felix Kammerer die Hauptrolle.