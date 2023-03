Viele Schüler demonstrierten wieder für mehr Klima-Schutz

Am Freitag hat es nun schon zum 12. Mal auf der ganzen Welt Demonstrationen für mehr Klimaschutz gegeben. Vor allem viele Schüler haben demonstriert und dabei die Schule geschwänzt. Auch in Österreich demonstrierten viele Menschen in mehreren Städten. Die größte Demonstration fand in Wien statt.