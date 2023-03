Hütter sorgt für ersten Ski-Weltcup-Sieg für Österreichs Frauen

Die Österreicherin Cornelia Hütter hat am Freitag den Super-G in Kvitfjell in Norwegen gewonnen. Es ist für die Österreicherinnen der erste Weltcup-Sieg in dieser Saison. Hütter gewann mit nur 1 Hundertstelsekunde vor der Italienerin Elena Curtoni. Rang drei belegte Lara Gut-Behrami aus der Schweiz.