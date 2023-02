Sicherheits-Treffen in Wien mit russischen Vertretern

In Wien findet seit Donnerstag ein Treffen der OSZE-Mitglieder statt. Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Bei dem Treffen in der Hofburg sind heuer über 300 Politiker aus 54 Staaten dabei. Auch mehrere Politiker aus Russland nehmen teil. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde die Teilnahme der Russen sehr kritisiert. Österreich wurde von mehreren Ländern aufgefordert, die Russen nicht einreisen zu lassen.