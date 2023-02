Mehrheit für Klima-Demonstrationen, aber gegen Klebe-Aktionen

Am Dienstag haben wieder Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" den Verkehr in Wien blockiert. Eine Umfrage zeigt jetzt Meinungen der Österreicher zu diesen Aktionen. Demnach finden es 58 Prozent der Befragten gut, auf die Klima-Krise aufmerksam zu machen. 66 Prozent der Befragten finden es aber gar nicht in Ordnung, sich dafür auf die Straße zu kleben. Nur 16 Prozent finden die Klebe-Aktionen gut.