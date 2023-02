Putin setzt Abrüstungsvertrag "New Start" aus

Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Fernsehrede gehalten. Darin gab er den USA und der EU die Schuld am Krieg. Außerdem kündigte er an, dass Russland den Abrüstungs-Vertrag "New Start" aussetzen wird. Damit ist gemeint, dass Russland sich einstweilen nicht an den Vertrag halten wird.