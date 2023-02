Schauspielerin Nadja Tiller mit 93 Jahren gestorben

Nadja Tiller ist in der Nacht auf Dienstag in ihrer Wahlheimat Hamburg verstorben. Die 93-jährige Wienerin war in der Nachkriegszeit ein großer Star des deutschsprachigen Kinos. 1958 wurde sie im Film "Das Mädchen Rosemarie" bekannt. Sie drehte insgesamt über 120 Filme und Serien.