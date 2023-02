Der Ukraine-Krieg dauert schon ein Jahr

Am 24. Februar, also vor rund einem Jahr, hat Russland das Nachbarland Ukraine angegriffen. Seitdem hat sich der Krieg zum größten Konflikt in Europa seit dem 2. Weltkrieg entwickelt. Denn Russland dachte zuerst, dass es die Ukraine schnell besiegen wird. Doch es passierte genau das Gegenteil. Die Ukraine wehrte sich heftig und der Krieg wurde immer schlimmer. Millionen Menschen sind auf der Flucht, die Zahl der Toten kann man nur schätzen.