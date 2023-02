Es gab auch immer wieder Hilfsgelder und Waffenlieferungen von westlichen Staaten an das ukrainische Militär. Ohne diese Lieferungen hätte die Ukraine die russischen Angriffe bisher nicht so lange abwehren können. Besonders häufig wurden alte Panzer, Raketen, Granaten und Munition an die Ukraine geliefert.

Zuletzt hat sich ein Bündnis aus verschieden westlichen Staaten darauf geeinigt der Ukraine bis zu 140 moderne Kampfpanzer zu liefern. Die meisten Panzer kommen dabei aus den USA, Polen, Großbritannien und Deutschland. Die Ukraine will aber noch mehr Waffen und fordert vor allem westliche Kampf-Flugzeuge.