Die meisten Vertriebenen flüchteten in EU-Länder. Vor allem nach Polen, Ungarn, Rumänien und in die Slowakei. Österreich hat rund 68.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Viele Flüchtlinge sind von Familienmitgliedern aufgenommen worden. Andere sind in Flüchtlings-Unterkünften oder in Privatwohnung von Helfern untergekommen.

In der EU haben Flüchtlinge aus der Ukraine eine zeitlich begrenzte Aufenthaltserlaubnis. Diese wird automatisch verlängert, wenn der Krieg nicht endet. Dadurch dürfen die Menschen aus der Ukraine auch in den EU-Ländern arbeiten. In Österreich bekommen die Vertriebene einen eigenen Ausweis. Mit dieser "Blauen Karte" können sie jeden Job in Österreich annehmen, den sie wollen. Sie sind damit auch krankenversichert.