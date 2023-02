Anfang April zogen die russischen Soldaten dann aus dem Gebiet rund im Kiew ab. Danach wurden in Butscha, einem Vor-Ort von Kiew, hunderte Leichen gefunden. Die Zivilisten dort sollen von russischen Soldaten erschossen worden sein. Russland bestreitet diese Vorwürfe. Ebenfalls noch im April kontrollierte die russische Armee fast die ganze Region Luhansk im Osten der Ukraine. Luhansk gehört mit der Region Donezk zum sogenannten Donbas.

Im Donbas gibt es seitdem heftige Kämpfe am Boden. Die Stadt Soledar zum Beispiel wurde völlig zerstört. Zugleich beschießt Russland immer wieder Städte in der ganzen Ukraine. Die Raketen treffen Wohnhäuser, Kraftwerke und Fabriken. Bei diesen Angriffen sterben immer wieder Menschen. Oft gibt es aber auch keinen Strom und die Menschen können nicht mehr heizen.

In den letzten Monaten hat die Ukraine aber immer mehr Waffen von den USA und vielen europäischen Ländern bekommen. Mit diesen Waffen konnte die Ukraine einen Gegen-Angriff starten. Sie eroberte zum Beispiel die Region Charkiw sowie die Städte Isjum und Cherson zurück. So wie in Butscha wurden auch in Isjum hunderte gefolterte Leichen entdeckt.