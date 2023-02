Viel wichtiger ist aber Gas. Denn die Industrie in der EU braucht sehr viel Gas. Allerdings ist es nicht so leicht, diese großen Mengen Gas plötzlich bei anderen Ländern zu kaufen. Daher haben sich einige EU-Länder gegen ein Gas-Embargo aus Russland ausgesprochen. Dazu gehört auch Österreich. Allerdings versuchen die EU-Länder seit Monaten, das Gas in anderen Ländern als Russland zu kaufen. Die EU will also weniger abhängig von den Rohstoffen aus Russland werden.