In seiner Zeit als Präsident regierte Putin immer autoritärer. Das heißt, er ließ andere Meinungen nicht zu. Er verbot daher zum Beispiel Zeitungen, die ihn kritisierten. Putin führte aber auch Krieg gegen Tschetschenien. Das ist eine russische Region, die selbstständig werden wollte. Russland mischte sich auch in den Bürgerkrieg in Syrien ein und half dem dortigen Diktator. Das alles führte dazu, dass die Beziehungen von Russland zu Europa und den USA immer schlechter wurden.

Wolodymyr Selenskyj ist 44 Jahre alt. Er war Schauspieler und Komiker. In einer Fernseh-Serie spielte er einen Geschichts-Professor, der plötzlich Präsident wurde. Und genauso geschah es auch im richtigen Leben. Selenskyj wurde 2019 zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Seitdem hat er versucht, die Wirtschaft der Ukraine zu beleben und die Korruption zu bekämpfen. Korruption heißt, dass jemand seine Stellung ausnutzt, um sich selbst oder jemand anderem einen Vorteil zu verschaffen. Das ist verboten.