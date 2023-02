Im Frühling 2014 wollten sich dann auch die Bewohner der Halbinsel Krim von der Ukraine trennen. Bewaffnete Russen besetzten das Regional-Parlament und organisierten eine Abstimmung über die Unabhängigkeit der Krim. Die Bevölkerung stimmte für den Anschluss der Krim an Russland. Auch das konnte die Ukraine letztlich nicht verhindern. Die Halbinsel Krim liegt im Süden der Ukraine. Die Mehrheit der Bevölkerung auf der Krim sind Russen.

8 Jahre später kam es dann zum russischen Angriff auf die Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit dem Krieg mehrere Ziele. Er will, dass Russland wieder so mächtig wird wie früher. Putin sagt auch, dass Russland von dem westlichen Verteidigungs-Bündnis NATO bedroht wird. Und er sagt, dass er mit dem Angriff die russisch sprechende Bevölkerung in den Regionen Luhansk und Donezk vor den Ukrainern schützen will.