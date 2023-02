US-Präsident Joe Biden überraschend zu Besuch in Kiew

US-Präsident Joe Biden ist am Montag überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Weil Russland einen Krieg gegen die Ukraine führt, wurde die Reise des US-Präsidenten lange Zeit geheim gehalten. Biden traf in der Hauptstadt Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die beiden erinnerten an die Ukrainer, die im Krieg getötet wurden.