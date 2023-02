Die Zahl der Sterbefälle lag 2022 rund 11 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Das lag aber vor allem daran, dass immer mehr Menschen in Österreich leben und die Menschen auch immer älter werden.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.