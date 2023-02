Am Mittwoch hat der Tiroler Ski-Fahrer Dominik Raschner im Einzel-Parallelbewerb der Ski-WM in Frankreich die Silber-Medaille gewonnen. Teamkollege Adrian Pertl erreichte den 4. Platz. Der Deutsche Alexander Schmid holte für Deutschland die Gold-Medaille und damit auch Deutschlands erste Medaille in dieser WM. Für Österreich war es die 6. Medaille in dieser WM.