Am Freitag kommt es an Flughäfen in Deutschland zu Flugausfällen. Grund dafür ist, dass Mitarbeiter an den Flughäfen München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen wieder einen Warn-Streik abhalten. Das kündigte ihre Gewerkschaft am Mittwoch an. Der Warn-Streik soll am Donnerstag am Abend beginnen und 24 Stunden dauern. Hilfslieferungen an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sollen von dem Warn-Streik ausgenommen sein.