Den größten Einwohner-Zuwachs in Österreich gab es in Wien, den geringsten in Kärnten. Nur in 4 Bezirken in Österreich gab es einen Einwohner-Rückgang. Das waren Rust, Gmünd, Lilienfeld und Wolfsberg.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.