Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl zum 3. Mal

In den USA hat die Football-Mannschaft Kansas City Chiefs die 57. Super Bowl gewonnen. Die Super Bowl ist das Finalspiel der amerikanischen Football-Meisterschaft. Sie ist jedes Jahr das größte Sportereignis in den USA. Die Kansas City Chiefs besiegten die Philadelphia Eagles mit 38:35. Für die Chiefs war es nach 1970 und 2020 der 3. Meistertitel in der amerikanischen Football-Liga NFL.