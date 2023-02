EU will Asylpolitik und Migrationspolitik verschärfen

Die EU will die Regeln für Asylwerber und Migranten verschärfen. Darauf haben sich die Regierungs-Chefs der EU-Staaten am Freitag geeinigt. Illegale Einreisen in die EU sollen möglichst verhindert werden. Dafür will die EU stärker gegen Menschenschmuggler kämpfen und den Schutz der Grenzen verstärken. Außerdem sollen illegale Einwanderer schneller abgeschoben werden.