Jane Fonda kommt schon am Dienstag nach Wien. Am Mittwoch steht eine Pressekonferenz in der Lugner City und eine Autogrammstunde auf dem Programm. Am Donnerstag gibt es vor dem Opernball noch ein Abendessen mit Trüffel-Tortelloni und Wagyu Beef aus Österreich.

Erklärung: Wagyu Beef

Wagyu Beef ist ein besonders zartes und teures Rindfleisch, das ursprünglich aus Japan kommt. Inzwischen werden Wagyu-Rinder in vielen Ländern der Welt gezüchtet.