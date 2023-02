Bereits mehr als 17.000 Todesopfer nach Erdbeben

Nach dem Erdbeben am Montag in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Inzwischen sind bereits mehr als 17.000 Menschen gestorben. Allein in der Türkei sind es mehr als 14.000 Tote und rund 63.000 Verletzte. Viele Menschen werden weiterhin vermisst und unter den Trümmern vermutet.