Begeisterter Empfang für Selenskyj im Europaparlament

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag im Europaparlament in Brüssel von den Abgeordneten begeistert empfangen worden. In einer Rede forderte Selenskyj die Bürgerinnen und Bürger von Europa zum gemeinsamen Kampf gegen Russland auf. "Nur unser unweigerlicher Sieg wird die gemeinsamen europäischen Werte wahren", sagte Selenskyj.