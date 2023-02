In Wien und Niederösterreich haben die Semesterferien begonnen

Am Freitag haben für rund 450.000 Schüler in Wien und Niederösterreich die Semesterferien begonnen. Die Semesterferien dauern eine Woche. Vor den Ferien bekamen die Schüler noch das Halbjahres-Zeugnis. Viele Familien fahren in den Semesterferien auf Ski-Urlaub. Auf dem Weg dorthin kann es auf den Autobahnen zu Staus kommen.