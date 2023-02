Chinesischer Spionage-Ballon in den US-Luftraum eingedrungen

Ein chinesischer Spionage-Ballon ist in den Luftraum über den USA eingedrungen. Er soll offenbar Atomwaffen-Stützpunkte auskundschaften. Das erklärte das US-Verteidigungsministerium am Freitag. Der Ballon fliegt in sehr großer Höhe und ist keine Gefahr für den Luftverkehr.