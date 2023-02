Tödlicher Unfall mit Güterzug in Deutschland

Ein Güterzug hat am Donnerstagabend in der deutschen Stadt Recklinghausen 2 Kinder erfasst. Ein 10-jähriger Bub starb bei dem Unfall, ein 9-jähriger Bub wurde schwer verletzt. Nach einer Operation war er nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher .