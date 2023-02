10-jähriger verjagte Einbrecher durch Anschreien

Durch lautes Anschreien hat ein 10-jähriger Bub am Donnerstag in Deutschland zwei Einbrecher vom Grundstück seiner Eltern vertrieben. Nach Polizei-Angaben war der Bub am Vormittag allein zuhause, als die Täter in das Wohnhaus einbrechen wollten. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein. Daraufhin schrie der Bub die Einbrecher laut an, dass sie durch den Garten flüchteten.