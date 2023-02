EU plant weitere Sanktionen gegen Russland

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Donnerstag zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Bei dieser Gelegenheit kündigte sie neue Sanktionen der EU gegen Russland an. Bis zum 24. Februar sollen die neuen Sanktionen feststehen. Das sagte von der Leyen bei eine gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj.