Autoraser fährt in Hund und flüchtet

Am späten Mittwochabend hat ein unbekannter Autoraser in Enns in Oberösterreich einen Hund überfahren und danach Fahrerflucht begangen. Der Hund wurde von seinem Besitzer an der Leine geführt. Als beide auf einem Zebrastreifen die Straße überquerten, raste das Auto heran und traf den Hund.