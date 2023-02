Strenge Strafen im Wiener Terror-Prozess

In der Nacht auf Donnerstag sind in Wien 6 mutmaßliche Terror-Unterstützer verurteilt worden. Sie sollen den islamistischen Attentäter unterstützt haben, der am 2. November 2020 in Wien 4 Menschen erschossen hat. 2 Angeklagte bekamen lebenslängliche Haft, ein Angeklagter wurde zu 20 Jahren Haft und ein anderer zu 19 Jahren Haft verurteilt.