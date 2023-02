Im Jahr 2020 erhielten in Österreich 19.641 Frauen und 23.373 Männer eine Krebsdiagnose. Die häufigsten Krebsarten waren bei Frauen Brustkrebs und bei Männern Prostatakrebs.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.