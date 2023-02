Alle Corona-Maßnahmen enden am 30. Juni

Die Maßnahmen gegen Corona sollen in Österreich spätestens am 30. Juni enden. Das sagte die Regierung am Mittwoch. Die Maßnahmen sollen stufenweise bis zum Sommer auslaufen. Ab 30. Juni soll dann wieder "Normalbetrieb" herrschen. Corona ist dann keine meldepflichtige Krankheit mehr, alle Verkehrsbeschränkungen für positiv getestete Menschen enden. Die Maskenpflicht in Spitälern und Pflegeheimen soll schon mit 30. April enden.