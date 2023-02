Van der Bellen besucht die Ukraine

Am Mittwoch ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Ukraine gereist. Die Reise in die Ukraine soll klar signalisieren, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, so Van der Bellen. Da Österreich aufgrund seiner militärischen Neutralität kein Kriegsgerät liefern könne, leiste es Hilfe auf humanitärem und medizinischem Gebiet, so der Bundespräsident. Auch ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj war geplant.