Österreich führt im ewigen Medaillen-Spiegel

Österreich hat in der Geschichte der Ski-Weltmeisterschaften die meisten Medaillen gewonnen. Insgesamt gewannen die Ski-Rennfahrer und Ski-Rennfahrerinnen aus Österreich bisher 302 Medaillen. Davon waren 101 Medaillen aus Gold, 104 Medaillen waren aus Silber und 97 Mal war es eine Bronze-Medaille. Sie führen also im so genannten ewigen Medaillen-Spiegel. Das Land mit den zweitmeisten Medaillen ist die Schweiz mit 204 Medaillen.