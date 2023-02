Ski-Weltmeisterschaft findet in Frankreich statt

Alle 2 Jahre finden Ski-Weltmeisterschaften statt. Man kann auch kurz Ski-WM dazu sagen. Dabei fahren Männer und Frauen in jeder Disziplin jeweils ein Rennen. Die Sieger und Siegerinnen dürfen sich dann Weltmeister oder Weltmeisterin nennen. Heuer ist die Ski-WM in den Orten Meribel und Courchevel in Frankreich. Courchevel spricht man auf Deutsche Kurschewell aus. Das erste Rennen findet am 6. Februar statt, das letzte Rennen ist dann am 19. Februar.