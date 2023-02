Marco Odermatt ist der große Favorit auf WM-Medaillen

Bei der Ski-WM in Frankreich ist Marco Odermatt aus der Schweiz der große Favorit in vielen Bewerben. Odermatt war in diesem Winter bisher besonders im Super-G und im Riesentorlauf stark. Aber auch in der Abfahrt hat der Schweizer eine gute Chance auf den 1. Platz und damit WM-Gold. Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen kann aber Odermatt in Abfahrt und Super-G besiegen. Aamodt Kilde gewann zuletzt eine Abfahrt auf der schwierigen Piste in Kitzbühel in Tirol.