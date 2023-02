13 Bewerbe gibt es heuer bei der Ski-WM

Bei der Ski-WM in Frankreich finden in 2 Wochen insgesamt 13 Bewerbe statt. In der 1. Woche sind die sogenannten Speed-Bewerbe im Mittelpunkt. Damit sind Abfahrt und Super-G gemeint. Bei der Abfahrt fahren die Ski-Rennfahrer und Ski-Rennfahrerinnen eine lange Strecke hinunter. Dabei fahren sie oft über 100 km/h schnell. Auch der Super-G ist eine schnelle Ski-Disziplin. Die Strecke ist aber kürzer und hat mehr Kurven als eine Abfahrt.